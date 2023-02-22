Кедми: русские отбросили флот США до Неаполя

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Встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Киеве — не что иное, как желание США сохранить хорошую мину при плохой игре, заявил военный эксперт Яков Кедми.

На геополитической арене Соединённые Штаты продолжают терять очки не только в дипломатическом, но и в военном плане, пояснил он в эфире Первого канала. Желание Вашингтона сделать из Украины анти-Россию в 2014 году закончилось тем, что русский Черноморский флот РФ взял под контроль всё Чёрное море.

"Шестой флот США откатился до Неаполя. Они планировали подойти ближе к России, а оказались дальше. С чисто военной топографической точки зрения они потерпели неудачу", — добавил Кедми.

Поэтому лидеры США и Великобритании выдают желаемое за действительное: за их публичным оптимизмом скрывается понимание собственного проигрыша.

Ранее политолог отметил, что Белый дом остро нуждается в любых победах Киева на поле боя перед переговорами с Россией.