Речь президента США Джо Байдена, которую он произнёс вчера в Польше, не была ответом на прозвучавшее за несколько часов до неё выступление Владимира Путина, как и обращением к русскому народу. Но кроме лжи, она была полна ещё и угроз. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в своей авторской колонке.
Публицист приводит слова американского лидера, который пригрозил призвать к ответу всех причастных к военным действиям на Украине и пообещал обеспечить справедливый суд над теми, кто "виновен в преступлениях против человечности".
Получается, что Байден, который ещё в 2021 году назвал Путина "убийцей", предлагает теперь судить всё руководство России, так как Штаты называют преступниками всех руководителей РФ, отметил журналист.
По его мнению, рассчитано всё это не на Россию, а на американцев и европейцев, которых требуется убедить, в том что стоять за Украину нужно до конца, а на кону — "свобода будущих поколений".
Обозреватель добавил, что это действительно так, но только на кону стоит судьба будущих российских поколений. И решать её не Байдену и не Западу, а только самому российскому народу, заключил автор материала.
Ранее вчера в Варшаве Байден заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину, добавив при этом, что США и Европа не стремятся уничтожить Россию.
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