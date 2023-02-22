Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Запорожья: "Президент, меняя политический курс, заявил — всё, хватит"
Журналист Антон Красовский предложил певице РФ Алле Пугачёвой съездить в Донбасс
РИА Новости: Байден собрался судить Путина, чтобы спасти Украину
Марочко: Под Кременной ежедневно уничтожается около роты солдат ВСУ
Тернопольский военкомат отправляет молодёжь без подготовки в мясорубку, где они сразу погибают
Системы ТОС-1А "Солнцепёк" помогают тихоокеанской морской пехоте штурмовать Угледар
Татьяна Тарасова заявила, что не верит новостям об инсульте Романа Костомарова
Политик Константинов: разгром киевского режима станет залогом безопасности в Крыму
Академик Онищенко: защита учителей должна касаться правовой и материальной сторон

Пушилин указал на неосмотрительное отношение Запада к ядерной державе в лице России

1:08
Мир

Страны Запада заигрывают с такими вещами, с которыми точно нельзя заигрывать, выстраивая отношения с ядерной державой в лице России. Об этом заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин указал на неосмотрительное отношение Запада к ядерной державе в лице России

Оценивая послание российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию, он подчеркнул: власти ДНР довольны, что президент уделил большое внимание обеспечению безопасности. Как пояснил Пушилин, Россия является миролюбивым государством, однако она не потерпит нападки со стороны Запада.

"Для нас немаловажными были аспекты глобальной безопасности — с теми рисками и угрозами, которые несёт безумный вероломный Запад, заигрывая с такими вещами, с которыми точно не стоило бы", — отметил врио главы ДНР в беседе с РИА Новости.

Он призвал США и их партнёров не угрожать ядерной державе.

21 февраля во время послания к Федеральному собранию Путин сообщил, что РФ приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ЕС начинает "накладывать лапу" на Южный Кавказ

Брюссель объявил, что Евросоюз направит так называемую гражданскую миссию на границу Армении с Азербайджаном. Зачем?

Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа
Марочко: Украина рассчитывает на открытие "второго фронта" после визита Байдена в Киев
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
Путин повысил уровень напряжённости в отношениях с США — Associated Press
Пользователи Twitter* захотели эмигрировать в Россию после слов Путина о Западе
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Байден заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину
"Хочу обнять его как брата": американский военный оценил послание Путина
Путин рассказал, к чему стоит готовиться россиянам
Путин рассказал, к чему стоит готовиться россиянам
Последние материалы
Татьяна Тарасова заявила, что не верит новостям об инсульте Романа Костомарова
Политик Константинов: разгром киевского режима станет залогом безопасности в Крыму
Академик Онищенко: защита учителей должна касаться правовой и материальной сторон
Франция требует от "Газпрома" компенсацию за снижение поставок газа РФ
Генерал Романенко: Россия готовится бросить в зону СВО около 200 тысяч военных
Марочко: Киев использует промзону Артёмовска для укрытия военных, техники и снарядов
Назначена любимой женой: США переключились на Индию из-за "захвата" рынка Китаем
Пушилин указал на неосмотрительное отношение Запада к ядерной державе в лице России
Онколог Долгополов: Анастасия Заворотнюк может быть полностью излечена от опухоли
Актрисы из вселенной Marvel гоняют на спортивных машинах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников