Пушилин указал на неосмотрительное отношение Запада к ядерной державе в лице России

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Страны Запада заигрывают с такими вещами, с которыми точно нельзя заигрывать, выстраивая отношения с ядерной державой в лице России. Об этом заявил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Оценивая послание российского лидера Владимира Путина к Федеральному собранию, он подчеркнул: власти ДНР довольны, что президент уделил большое внимание обеспечению безопасности. Как пояснил Пушилин, Россия является миролюбивым государством, однако она не потерпит нападки со стороны Запада.

"Для нас немаловажными были аспекты глобальной безопасности — с теми рисками и угрозами, которые несёт безумный вероломный Запад, заигрывая с такими вещами, с которыми точно не стоило бы", — отметил врио главы ДНР в беседе с РИА Новости.

Он призвал США и их партнёров не угрожать ядерной державе.

21 февраля во время послания к Федеральному собранию Путин сообщил, что РФ приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).