Вашингтон вынуждает Киев наступать в Южном направлении, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, визит президента США Джо Байдена на Украину — доказательство, что Штатам нужна война.
Как подчеркнул Рогов, "турне" американского президента лишь доказывает, что киевский режим не принимает никаких самостоятельных решений.
"Американцы принуждают Зеленского к наступлению на Южном направлении и визит Байдена тому подтверждение. Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды", — пояснил Рогов РИА Новости.
Как подчеркнул политик, Байден сейчас работает на свою избирательную программу, а Киев помогает показать действующего лидера США как "вершителя мира".
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