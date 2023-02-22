Рогов: Байден вынуждает Киев наступать на Южном направлении — США нужна война

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Вашингтон вынуждает Киев наступать в Южном направлении, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, визит президента США Джо Байдена на Украину — доказательство, что Штатам нужна война.

Как подчеркнул Рогов, "турне" американского президента лишь доказывает, что киевский режим не принимает никаких самостоятельных решений.

"Американцы принуждают Зеленского к наступлению на Южном направлении и визит Байдена тому подтверждение. Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды", — пояснил Рогов РИА Новости.

Как подчеркнул политик, Байден сейчас работает на свою избирательную программу, а Киев помогает показать действующего лидера США как "вершителя мира".