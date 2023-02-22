Слова российского президента Владимира Путина не обеспокоили французов. Как подчеркнули пользователи Сети, в обращении к Федеральному собранию лидера России "много здравых мыслей".

Так, французы уверены, что угрозу представляет вовсе не Путин, а его западные "оппоненты".

"Речь Путина меня не тревожит. А вот слова Байдена и фон дер Ляйен…" — написали пользователи под соответствующей статьёй Le Figaro.

"Меня беспокоит не Путин. Меня беспокоят воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли, какова бывает цена конфликта", — поддержали другие комментаторы.