Слова российского президента Владимира Путина не обеспокоили французов. Как подчеркнули пользователи Сети, в обращении к Федеральному собранию лидера России "много здравых мыслей".
Так, французы уверены, что угрозу представляет вовсе не Путин, а его западные "оппоненты".
"Речь Путина меня не тревожит. А вот слова Байдена и фон дер Ляйен…" — написали пользователи под соответствующей статьёй Le Figaro.
"Меня беспокоит не Путин. Меня беспокоят воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли, какова бывает цена конфликта", — поддержали другие комментаторы.
По мнению читателей, Запад сделал всё, чтобы подтолкнуть Россию к решительным действиям.
"Самая тревожащая меня тема — это игра, в которую играет Джо Байден. Она состоит в том, чтобы вовлечь в конфликт Евросоюз", — резюмировали пользователи.
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