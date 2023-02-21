Председатель комитета Совфеда заявил, что Джо Байден рассказал русофобам, как государство с неонацистской идеологией ценит свободу.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал речь Байдена. По словам Клишаса, США — страна с неонацистской идеологией "американской исключительности". Власти Штатов насаждают своё мировое лидерство другим странам, уверен Клишас.
"США рассказали толпе польских и прочих русофобов, как ценят свободу, права человека и суверенитет других государств", — написал Клишас.
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