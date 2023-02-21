CNN: Байден 10 раз упомянул Путина, а Путин Байдена — ни разу

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Американский телеканал CNN обратил внимание на речи Владимира Путина и Джо Байдена.

Журналисты отметили, что президент США около 10 раз произнёс имя Владимира Путина. Российский лидер же ни разу не упомянул Джо Байдена. Стоит отметить, что речь Байдена длилась 20 минут, а Путина 1,5 часа.

По подсчётам CNN, президент России упомянул Запад 24 раза, США — 11 раз, НАТО — 10 раз, Украину — 19 раз. У авторов CNN сложилось впечатление, что Байден "преследовал российского лидера".