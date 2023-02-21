Поставка боевых самолётов Киеву пока не обсуждается. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони.
Мелони после переговоров с Владимиром Зеленским заявила, что решение о поставках боевых самолётов должно приниматься совместно с партнёрами. Она отметила, что союзники Украины могут предоставлять Киеву только оборонительное оружие. Мелони добавила, что сейчас они "сконцентрированы на системах ПВО".
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.