Премьер Италии Мелони: поставка боевых самолётов Киеву не обсуждается

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Поставка боевых самолётов Киеву пока не обсуждается. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

Мелони после переговоров с Владимиром Зеленским заявила, что решение о поставках боевых самолётов должно приниматься совместно с партнёрами. Она отметила, что союзники Украины могут предоставлять Киеву только оборонительное оружие. Мелони добавила, что сейчас они "сконцентрированы на системах ПВО".