Литовкин: приостановка участия РФ в ДСНВ подразумевает прекращение Москвой своих обязательств

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Военный эксперт Виктор Литовкин оценил приостановку участия России в ДСНВ, о которой объявил российский президент Владимир Путин в своём обращении к Федеральному собранию.

Приостановка участия РФ в Договоре о СНВ подразумевает временный отказ Москвы от выполнения своих обязательств в рамках этого соглашения, подписанного с США в 2010 году, как сообщает сайт Москва 24.

Литовкин пояснил, что с этого момента американские инспекторы не будут допускаться на российские ядерные и стратегические военные объекты, в том числе военные аэродромы и подлодки, несущие ракеты.

"Мы не будем передавать им информацию о траекториях полета наших ракет, технические характеристики этих полетов, как мы это должны были", — сказал Литовкин.

Специалист напомнил, что до настоящего момента американцы принимали участие в всех мероприятиях на стратегических военных объектах РФ, однако теперь им это запрещено, потому что сами США, как показывает практика, чувствуют себя свободными от обязательств перед российской стороной.