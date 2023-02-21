Байден: у США и Европы нет стремления к уничтожению или подавлению России

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Президент США Джо Байден заявил, что у США и Европы нет стремления к уничтожению или подавлению России.

Байден, выступая с речью в столице Польши Варшаве, решил обратиться к россиянам. Президент США заявил, что Штаты и Европа не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию.

"Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги", — сказал Байден.

Он добавил, что Белый дом не планирует нападение на Россию. Также президент США заявил, что не согласен с заявлением Владимира Путина о том, что СВО на Украине — вынужденный шаг. По мнению Байдена, спецоперация "никогда не была необходимостью".