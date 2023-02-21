МИД Франции в коммюнике выразил сожаление из-за решения РФ приостановить участие в ДСНВ.
Представители Парижа заявили, что сожалеют о решении Владимира Путина приостановить участие Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Франция призывает Россию как можно скорее вернуться в ДСНВ.
"Франция напоминает, что договор New Start является ключевым инструментом международной архитектуры по ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности", — заявило МИД страны в коммюнике.
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