В Киеве распродадут последнюю партию соли из Соледара по 1000 рублей за пачку

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В Киеве распродадут последнюю партию соли из Соледара по 1000 рублей за пачку. Об этом сообщили во вторник в Верховной раде.

Напомним, освобождение Соледара произошло 12 января. Сообщается, что Киев хочет продать последнюю партию "Артемсоли". На вырученные средства власти обещают купить боевые дроны для главного управления разведки (ГУР) ВСУ.

В сообщении Рады сказано, что 20 тонн соли будет поделено на 100 тыс. пачек. Стоимость одной пачки будет составлять 500 гривен. Стоит отметить, что это примерно 1000 рублей. Киев обещает передать 465 гривен с каждой проданной пачки на "формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР".