Депутат Гурулёв: мы можем развёртывать ядерное оружие в таком объёме, который необходим

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Депутат Госдумы Андрей Гурулёв прокомментировал приостановку участия России с договоре о СНВ, о которой сообщил сегодня российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

Парламентарий отметил, что слушатели не зря аплодировали этой новости. Депутат напомнил, что хоть это договор между Россией и США, нужно учитывать, что ядерные заряды также есть ещё у Британии и Франции — порядка 500 у Лондона и 480 зарядов у Парижа.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что это ядерное оружие находится на территории Европы, команду на его запуск дают США. Именно поэтому Россия в целях своей безопасности вправе наращивать свой ядерный потенциал до необходимых объёмов, уверен депутат.

"Эти заряды находятся в Европе, но команду на их запуск дают только Соединённые Штаты, кнопка именно у них, а не у кого-то ещё. Мы должны учитывать эту тысячу зарядов. Они пытаются парировать тем, что Китай тоже не входит в этот договор, но у нас, друзья, нет военного союза с Китаем, они сами вправе распоряжаться своей ядерной кнопкой. Сегодня вопрос стоит между НАТО и Россией. Мы можем развертывать новейшее оружие в таком объёме, который необходим", — написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

Ранее в своём послании Федеральному собранию Путин сообщил о приостановке участия РФ в ДСНВ, и готовности проводить ядерные испытания, если это сделают США.