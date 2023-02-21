WSJ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы посетит Москву с мирным планом

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Газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин в ближайшие месяцы посетит Москву с мирным планом.

Авторы издания утверждают, что Цзиньпин намерен встретится на высшем уровне с Владимиром Путиным. По информации инсайдеров, китайский лидер хочет посодействовать началу мирных переговоров по Украине. Также в статье WSJ отмечается, что Си Цзиньпин желает ещё раз высказать свой призыв о недопустимости применения ядерного оружия.