Американские пользователи Twitter* прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о нравственном и моральном упадке Запада.
Пользовательница с ником Angie написала, что США низко пали, и она вынуждена согласиться с президентом РФ.
"Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — признался другой комментатор.
Юзер Deplorable Dane назвал слова Путина печальным обвинением коррумпированной власти США и выразил своё согласие с его позицией.
Ещё один комментатор назвал президента РФ единственным мировым лидером, который понимает реальное положение дел в мире.
Читатели пришли к выводу, что Россия была бы для США лучшим союзником, чем все страны Североатлантического альянса.
Выступая перед Федеральным собранием, Путин заявил, что США и Запад развязали конфликт на Украине, выпустив джинна из бутылки и погрузив целые регионы в хаос. Их цель — покончить с Россией раз и навсегда.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.