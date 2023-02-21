Американцы захотели переехать в Россию после слов Путина о Западе

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские пользователи Twitter* прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о нравственном и моральном упадке Запада.

Пользовательница с ником Angie написала, что США низко пали, и она вынуждена согласиться с президентом РФ.

"Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант", — признался другой комментатор.

Юзер Deplorable Dane назвал слова Путина печальным обвинением коррумпированной власти США и выразил своё согласие с его позицией.

Ещё один комментатор назвал президента РФ единственным мировым лидером, который понимает реальное положение дел в мире.

Читатели пришли к выводу, что Россия была бы для США лучшим союзником, чем все страны Североатлантического альянса.

Выступая перед Федеральным собранием, Путин заявил, что США и Запад развязали конфликт на Украине, выпустив джинна из бутылки и погрузив целые регионы в хаос. Их цель — покончить с Россией раз и навсегда.

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