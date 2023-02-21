Песков: как НАТО управляется США, так и коллективный Запад управляется одним боссом

0:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что коллективным Западам управляет один босс.

Пресс-секретарь рассказал, что НАТО — начальник коллективного Запада. Однако есть и те, кто находится выше этого босса. Песков заявил в интервью RT, что НАТО управляется США и это ни для кого не секрет.