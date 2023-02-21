Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что коллективным Западам управляет один босс.
Пресс-секретарь рассказал, что НАТО — начальник коллективного Запада. Однако есть и те, кто находится выше этого босса. Песков заявил в интервью RT, что НАТО управляется США и это ни для кого не секрет.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.