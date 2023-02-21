Глава парламента Крыма: слова Путина о готовности к ядерным испытаниям — красная линия для Запада

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Заявление российского лидера Владимира Путина о том, что РФ готова провести ядерные испытания должны быть расценены Западом как красная линия. Об этом сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Это важное стратегическое решение. Это так называемая красная линия, которая будет обозначать нашу готовность для Запада в случае их отклонения в этом геополитическом противостоянии", — сказал Константинов на телеканале "Крым 24".

Политик подчеркнул важность такого решения президента, которое является залогом безопасности страны.

В ходе своего обращения к Федеральному собранию Путин предупредил, что США не исключают возможности проведения ядерных испытаний с новыми типами боеприпасов. В связи с этим Путин пообещал также провести ядерные испытания, но только после того, как это сделают американцы.