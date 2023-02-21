Российский президент Владимир Путин наглядно нарисовал потенциал РФ и вектор её развития, считает политолог Юрий Светов.
По мнению эксперта, любое выступление президента всегда имеет позитивный эффект, сравнимый с "сеансом положительной психотерапии".
"Всегда встреча Путина с прессой и выступления с посланиями — это сеанс положительной психотерапии. Когда без пафоса, а с конкретными цифрами он показывает обществу, как мы развиваемся и справляемся со сложностями. Что у нашей страны есть вектор развития, несмотря на проблемы, которые нам создают наши партнеры в кавычках", — пояснил сказал Светов в разговоре с "МК в Питере".
Политолог обратил внимание, что в своей речи Путин сделал акцент на успехи России, которых она достигает, несмотря на продолжающуюся спецоперацию и санкции. По мнению Светова, собственных ресурсов России достаточно для развития сельского хозяйства, экономики, науки и образования.
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