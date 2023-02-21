Дуда: Польша будет председательствовать в ЕС под лозунгом "Больше Америки в Европе"

По словам польского лидера Анджея Дуды, основным лозунгом, под которым пройдёт председательствование Польши в ЕС в 2025 году, будет "Больше Америки в Европе". Такое заявление польский президент сделал во время общения с лидером США Джо Байденом.

Дуда напомнил, что в 2025 году Польша будет председателем Евросоюза. По этому поводу Варшава намерена в мае 2024 года принять резолюцию по этой теме, приуроченной к годовщине членства Польши в ЕС. Целью резолюции польский президент назвал "укрепление трансатлантических связей".

"Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности", — добавил Дуда.

Визит Байдена в Польшу начался 20 февраля и продлится до 22 февраля. В повестке польского визита президента США — участие в заседании глав стран "Бухарестской девятки" — союза государств Центральной и Восточной Европы, входящих в восточный фланг НАТО.