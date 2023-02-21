Депутат Шаманов не верит, что Украина способна сохраниться как государство

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У Украины нет шансов сохраниться как государство, потому что вся её политика вращается сегодня вокруг неофашизма, которого просто не должно быть в современном цивилизованном мире. Такую точку зрения озвучил депутат Госдумы Владимир Шаманов.

"Маловероятно, что она (Украина) сохранится как государство, потому что-то, что сотворил Зеленский со своими подельниками, должно быть разрушено, потому что в центре оказался неофашизм, а ему нет места вообще для существования в цивилизованном обществе", — сказал Шаманов в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что уже сейчас заложена основа для позитивных перемен в мире, которые с Россией разделят страны, настроенные на эти изменения — это страны ОДКБ, БРИКС.

Шаманов подчеркнул, что положительные изменения едва ли дадутся легко, однако они уже начаты, и открывают невероятные перспективы.