Член делегации Байдена вниз головой слетел с трапа самолёта после приземления в Польше

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Кто-то из сопровождающих Джозефа Байдена в Польше по традиции свалился с трапа самолёта Air Force.

Видео с эпичным падением члена делегации Байдена, прибывшей в Варшаву, растиражировали польские СМИ.

На кадрах видно, как некий человек, спускаясь по трапу самолёта, стремительно полетел вниз головой и жёстко приземлился на польскую землю.

Интернет пользователи отмечают, что Джозефа Байдена всегда преследуют какие-то приключения на трапе. На этот раз неприятность случилась не с президентом США, а с одним из тех, кто его сопровождал в международной поездке.

Ранее сообщалось, что визит Байдена в Киев приведёт к жёсткому ответу со стороны России.