Кто-то из сопровождающих Джозефа Байдена в Польше по традиции свалился с трапа самолёта Air Force.
Видео с эпичным падением члена делегации Байдена, прибывшей в Варшаву, растиражировали польские СМИ.
На кадрах видно, как некий человек, спускаясь по трапу самолёта, стремительно полетел вниз головой и жёстко приземлился на польскую землю.
Интернет пользователи отмечают, что Джозефа Байдена всегда преследуют какие-то приключения на трапе. На этот раз неприятность случилась не с президентом США, а с одним из тех, кто его сопровождал в международной поездке.
Ранее сообщалось, что визит Байдена в Киев приведёт к жёсткому ответу со стороны России.
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