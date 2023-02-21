Заявление президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о приостановке участия России в договоре о СНВ говорит о резком повышении уровня напряжённости в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявили аналитики издания Associated Press.
"Так называемый Новый договор СНВ ограничивает количество ядерных боеголовок большой дальности, которые они могут развернуть, и ограничивает использование ракет, способных нести атомное оружие", — отмечается в материале.
Многие эксперты предсказывали, что выступление Путина затронет разногласия России и Запада, и пророчество сбылось, заявили в AP. Российский лидер начал свою речь "с сильных слов" в адрес тех стран, которые оказали Киеву военную поддержку, и предостерёг их от поставок оружия большей дальности, указали журналисты.
"Конфликт на Украине возродил старую пропасть между Россией и Западом", — заявили аналитики.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.