Чешской армии следует начать готовиться к масштабному вооружённому конфликту на территории Европы. Об этом заявил начальник Генштаба Карел Ржегка. Он отметил, что подготовка к войне должна проходить в мирное время, сообщает EADaily.
Самым лучшим способом для устрашения потенциального противника является членство Чехии в НАТО, считает Ржегка. Однако в случае войны России и Североатлантического альянса Москва найдёт на территории республики достаточное количество объектов для нанесения удара, указал начальник Генштаба.
"Уже сегодня надо без утайки информировать об этом общественность", — подчеркнул он.
Ржегка назвал своей главной целью на данный момент доведение боеспособности подразделений до максимума.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.