Начальник Генштаба Чехии Ржегка призвал готовиться к войне России и НАТО в Европе

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Чешской армии следует начать готовиться к масштабному вооружённому конфликту на территории Европы. Об этом заявил начальник Генштаба Карел Ржегка. Он отметил, что подготовка к войне должна проходить в мирное время, сообщает EADaily.

Самым лучшим способом для устрашения потенциального противника является членство Чехии в НАТО, считает Ржегка. Однако в случае войны России и Североатлантического альянса Москва найдёт на территории республики достаточное количество объектов для нанесения удара, указал начальник Генштаба.

"Уже сегодня надо без утайки информировать об этом общественность", — подчеркнул он.

Ржегка назвал своей главной целью на данный момент доведение боеспособности подразделений до максимума.