Global Times: визит Байдена в Киев приведёт к жёсткому ответу со стороны России

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Визит президента США Джо Байдена в Киев вызывает обеспокоенность экспертов в свете возможных последствий для Украины со стороны России, сообщает китайское издание Global Times.

В статье отмечается, что визит американского лидера в Киев не окажет существенного влияния на ситуацию на поле боя, но вызовет жёсткий ответ России.

Как сообщил эксперт Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Ван Сяоцюань, Байден приехал в Киев, чтобы поднять моральный дух Украины, а после этого попросить западных союзников предоставить ВСУ больше военной помощи.

По мнению профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдуна, своим визитом Байден хотел замотивировать украинских солдат активнее действовать на поле боя, чтобы американцы хотели продолжать оказывать поддержку Киеву.

Однако, как предупреждают эксперты, такой подход может привести к эскалации конфликта и увеличению количества погибших среди украинских солдат. Кроме того, западные страны, которые уже устали от помощи Украине, постепенно сокращают свою поддержку.

В материале отмечается, что визит Байдена может лишь подлить масла в огонь уже и без того напряжённой ситуации.

По словам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, цель США использовать Украину в качестве пешки для победы над Россией опасна и иррациональна.