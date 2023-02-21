Политолог Марат Баширов объяснил, в чём причина приостановки участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), который касался ядерного оружия РФ и США.
"Если НАТО заявляет о том, что надо нанести нам стратегическое (интересно, что в рамках СНВ слово "стратегическое" воспринимается иначе) поражение, то это означает, что все страны НАТО и, в первую очередь США, Франция и Британия, не должны различаться нами с юридической точки зрения", — пояснил аналитик в своём Telegram-канале.
Если Британия, как член НАТО, сама наносит ядерный удар по России или передаёт Киеву ракеты с ядерным оружием для атаки, то Россия будет отвечать НАТО, бомбя всех, кто имеет такие заряды: и США и Украину, и Британию, и Францию, заключил политолог.
Ранее академик Алексей Арбатов объяснил в беседе с Pravda.Ru, какие последствия будет иметь приостановка участия РФ в договоре о СНВ.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.