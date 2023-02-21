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Кулеба: Китай ознакомил Киев со своим мирный планом по украинскому конфликту

1:04
Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев получил от Китая основные тезисы его мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Об этом Кулеба проинформировал в ходе пресс-конференции с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Кулеба: Китай ознакомил Киев со своим мирный планом по украинскому конфликту

Украинский министр уточнил, что пока Киеву были переданы ключевые пункты мирного плана Китая. Он пообещал, что киевские власти самым внимательным образом изучат предложение китайской стороны, как только получат полный текст.

"Китайский министр Ван И поделился со мной ключевыми элементами китайского плана по мирному урегулированию. Мы постараемся вникнуть в подробности. Поэтому, как только мы получим текст, мы тщательно изучим его и придем к решению", — заявил Кулеба.

Представитель Киева заверил, что предложение Китая будет тщательно изучено, а соответствующие выводы — сделаны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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