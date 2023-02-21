Ветеран армии США Дрейвен захотел обнять Путина после его послания Федеральному собранию

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Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен оценил послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и отметил, что отказывается от своего желания пожать российскому лидеру руку.

"Теперь я желаю обнять его как брата. Только живя в Америке, где наши СМИ и лидеры постоянно лгут нам, можно по-настоящему оценить такого государственного деятеля, как президент Путин", — заявил он в социальных сетях.

Дрейвен подчеркнул, что любит свою родину, но в следующей жизни выбрал бы Россию.