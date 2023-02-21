Daily Express: "леденящее душу" послание Путина стало предупреждением Западу

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Во вторник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, в котором сделала несколько важных предупреждений западным странам, сообщает британская газета Daily Express.

Издание обратило внимание на слова главы государства о том, что попытки Запада масштабировать локальный конфликт на Украине неизбежно приведут к реакции России.

"Владимир Путин леденяще предупредил о "глобальном конфликте", заявив, что на карту поставлено само существование России. <…> Президент России выступил с часовым обращением к нации, в котором предпринял несколько яростных атак против Украины, Запада и НАТО", — пояснило издание.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Вашингтоном.