Во вторник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, в котором сделала несколько важных предупреждений западным странам, сообщает британская газета Daily Express.
Издание обратило внимание на слова главы государства о том, что попытки Запада масштабировать локальный конфликт на Украине неизбежно приведут к реакции России.
"Владимир Путин леденяще предупредил о "глобальном конфликте", заявив, что на карту поставлено само существование России. <…> Президент России выступил с часовым обращением к нации, в котором предпринял несколько яростных атак против Украины, Запада и НАТО", — пояснило издание.
Ранее в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Вашингтоном.
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