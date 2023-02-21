Если экс-президенту США Дональду Трампу вновь удастся занять пост лидера государства в результате выборов, у него не получится быстро сменить внешнеполитический курс Белого дома и заставить помириться Украину с Россией. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин.
Эксперт уверен, что США так легко и просто не откажутся от Украины, за право управлять которой они так долго боролись.
Политолог напомнил, что Трампу чуть не выдвинули импичмент в прошлый раз, когда он пытался примирить Россию и США.
"Мы все видели, как в прошлый раз у Трампа получилось "улучшить" отношения России и США — это чуть не превратилось в импичмент. Пока это оторвано от реальности. Для США Украина сейчас важный стратегический актив, за который они боролись с середины 90-х годов, так просто от поддержки Украины они отказываться не будут", — рассказал Блохин в разговоре с НСН.
По мнению политолога, Трамп имеет все шансы вновь стать президентом США, однако ему пока не стоит рисковать, мечтая наладить отношения Вашингтона и Москвы.
Ранее Трамп пообещал, что если он вновь станет президентом США, он сразу же сделает звонки президентам Украины и России, которые по его инициативе подпишут соглашение о прекращении украинского конфликта в течение суток.
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