Политолог Блохин: Трамп не сможет разрешить украинский конфликт в случае переизбрания

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Если экс-президенту США Дональду Трампу вновь удастся занять пост лидера государства в результате выборов, у него не получится быстро сменить внешнеполитический курс Белого дома и заставить помириться Украину с Россией. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин.

Эксперт уверен, что США так легко и просто не откажутся от Украины, за право управлять которой они так долго боролись.

Политолог напомнил, что Трампу чуть не выдвинули импичмент в прошлый раз, когда он пытался примирить Россию и США.

"Мы все видели, как в прошлый раз у Трампа получилось "улучшить" отношения России и США — это чуть не превратилось в импичмент. Пока это оторвано от реальности. Для США Украина сейчас важный стратегический актив, за который они боролись с середины 90-х годов, так просто от поддержки Украины они отказываться не будут", — рассказал Блохин в разговоре с НСН.

По мнению политолога, Трамп имеет все шансы вновь стать президентом США, однако ему пока не стоит рисковать, мечтая наладить отношения Вашингтона и Москвы.

Ранее Трамп пообещал, что если он вновь станет президентом США, он сразу же сделает звонки президентам Украины и России, которые по его инициативе подпишут соглашение о прекращении украинского конфликта в течение суток.