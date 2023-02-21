Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан описал два сценария для Украины — победный и печальный.
Салливан назвал абсурдом подозрения Владимира Путина о том, что Украина представляет для России военную угрозу.
"Россия прекращает в….* на Украине и возвращается домой — в….* заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать — тогда Украина исчезает с карты", — рассказал Салливана в беседе с представителями СМИ.
Ранее Джейк Салливан заявлял, что время для проведения мирных переговоров России и Украины ещё не наступило.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.