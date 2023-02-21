Советник президента США: Если Россия прекращает конфликт на Украине и возвращается домой — всё заканчивается

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан описал два сценария для Украины — победный и печальный.

Салливан назвал абсурдом подозрения Владимира Путина о том, что Украина представляет для России военную угрозу.

"Россия прекращает в….* на Украине и возвращается домой — в….* заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать — тогда Украина исчезает с карты", — рассказал Салливана в беседе с представителями СМИ.

Ранее Джейк Салливан заявлял, что время для проведения мирных переговоров России и Украины ещё не наступило.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.