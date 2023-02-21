Визит президента Соединённых Штатов Джо Байдена в Киев не имел особой цели и была совершенно бесполезным мероприятием, считает генерал-лейтенант ВВС США в отставке Блейн Холт.
Байден, напомним, побывал с необъявленным заранее визитом на Украине 20 февраля. В Киеве он провёл несколько часов, после чего отбыл в Польшу.
Как пояснили в Белом доме, визит должен был продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины. Однако и в самих США это объяснение приняли далеко не все.
"Я не знаю, зачем они это сделали. Я, честно говоря, не вижу в этом военной ценности", — цитирует Newsmax Блейна Холта (перевод "ПолитРоссия").
По мнению отставного генерала, команда Байдена совершила серьёзный просчёт в ходе подготовки визита. Он считает, что было довольно неразумным решением заранее предупреждать о планах Байдена, в том числе и Россию.
"Было просчетом предупредить Россию, чтобы она ничего не предпринимала в связи с поездкой. Я просто поражён. Я просто ошеломлён как военный офицер", — заявил Холт.
По его мнению, отправиться на Украину было не лучшим решением для Байдена и с политической стороны вопроса. Ни для кого не секрет, что сын американского президента Хантер имеет бизнес-интересы на Украине, и визит главы Белого дома в Киев может вновь привлечь внимание к этой теме.
Отметим, тему визита Байдена в Киев сегодня прокомментировал директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, США уведомили о поездке Байдена по дипломатическим каналам. И каких-то определённых гарантий США со стороны Москвы не получали.
"Никаких гарантий мы не давали абсолютно, это неправильный подход. Мы говорили о том, что мы "услышали" эту информацию, которая к нам пришла со стороны американцев. Не более того", — цитирует директора ФСБ издание Life.
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