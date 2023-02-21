Академик Арбатов: США просто выйдут из договора о СНВ после заявления Путина

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Заявление президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с США прокомментировал в беседе с Pravda.Ru академик Алексей Арбатов.

Он отметил, что это не выход, а приостановка участия, однако президент не пояснил, что под этим подразумевается.

"В течение некоторого времени уже Россия прекратила обмен инспекциями, которые являются частью системы проверки договора. Если ограничатся этим, тогда одно дело. Если не ограничатся, начнётся наращивание стратегических вооружений. Но наращивание быстро осуществить нельзя. Я думаю, что в ответ на это Соединённые Штаты просто выйдут из договора, как и предполагает статья 14 договора с уведомлением России за три месяца", — объяснил собеседник издания.

По мнению академика, обязательно будут новые разработки и испытания.

"Испытывать ядерное оружие на полигонах сейчас нельзя, потому что есть договор о запрещении ядерных испытаний. Но если этот договор полетит, то испытания возобновятся", — добавил он.

Учёный также пояснил, что это никак не связано с возможным применением тактического ядерного оружия, так как это не запрещает никакой договор.