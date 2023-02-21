Пилько: "Новой архитектуры контроля над СНВ не будет ещё долго"

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Россия всё-таки разыгрывает ядерную карту, но делает это пока крайне осторожно. Наш ответ Чемберлену состоял в приостановке участия России в текущем Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), который в 2010 году подписали в Праге Дмитрий Медведев и Барак Обама, и готовности к ядерным испытаниям, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Какова же будет позиция Китая, который нацелен на наращивание стратегических сил сдерживания? Пилько предположил, что он наверняка поддержит инициативу подписания нового соглашения о контроле над стратегическими вооружениями, кроме того, Пекин явно захочет, чтобы участниками нового СНВ стали все официальные ядерные державы, что означает начало нового этапа создания стратегической архитектуры безопасности.

Соединённые Штаты в вопросах контроля над ядерным оружием во времена холодной войны полагались на двусторонние договорённости с Советским Союзом, а потом с Россией. Сегодня эта модель рухнула, теперь же придётся договариваться сразу с несколькими игроками, в том числе и с Китаем.

"Каков прогноз? Новой архитектуры контроля над стратегическими наступательными вооружениями не будет ещё долго. Процесс может занять пару десятилетий. За это время может появиться ещё 5-7 ядерных держав, а клуб ядерных сверхдержав как минимум прирастёт Китаем. В мире начинается стратегический праздник непослушания, в ходе которого, скорее всего, исчезнет не только СНВ, но и Договор о нераспространении ядерного оружия. Как говорится, в топку проклятое наследие биполярного мира. Мы новый построим. Но можно сказать и по другому: вы хотели хаос на Украине, так получите хаос во всём мире", - написал Пилько.