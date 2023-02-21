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Генсек НАТО Столтенберг выразил сожаление в связи с приостановкой участия России в ДСНВ

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Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Генсек НАТО Столтенберг выразил сожаление в связи с приостановкой участия России в ДСНВ

"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ… Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства", — сказал он.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ с Вашингтоном.

Россия и США подписали ДСНВ 13 лет назад. Страны обязались сократить запасы ядерного оружия до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках.

 

 

 

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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