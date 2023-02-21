Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ… Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства", — сказал он.
Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ с Вашингтоном.
Россия и США подписали ДСНВ 13 лет назад. Страны обязались сократить запасы ядерного оружия до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.