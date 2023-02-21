Коротченко: Россия должна подготовить свой ядерный потенциал к полному уничтожению США, Франции и Британии в случае их агрессии

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Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, заявившего о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и готовности к проведению ядерных испытаний.

"Состояние СЯС России и их потенциал должен позволить в случае агрессии со стороны Запада полностью уничтожить США, Великобританию и Францию, а также нанести неприемлемый ущерб другим странам НАТО и их сателлитам", — написал Коротченко в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что именно с этой целью РФ приняла решение вернуться на ядерный полигон на Новой Земле на фоне полномасштабной подготовки к возможному проведению подземных ядерных испытаний. Однако пока практические взрывы осуществляться не будут, добавил Коротченко.

Ранее Путин во время обращению к Федеральному собранию объявил о готовности России возобновить ядерные испытания, подчеркнув при этом, что первой Москва этого делать не намерена, и решится на такой шаг только в том случае, если первыми испытания проведут США.