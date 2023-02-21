Посол США Линн Трейси была вызвана в МИД РФ по причине нарастающей вовлечённости Вашингтона в украинский конфликт. Американскому послу был сделан демарш, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", — сказано на сайте МИД РФ.
В российском ведомстве подчеркнули, что американская сторона лжёт, утверждая, что не является стороной конфликта на Украине, при том, что её действия говорят об обратном: США продолжают активно поставлять Киеву оружие, а также помогать ВСУ целиться для нанесения ударов по военной и гражданской инфраструктуре РФ.
В МИД РФ отметили, что текущий курс США в отношении России является контрпродуктивным и агрессивным, он усугубляет конфронтацию с РФ. Российская сторона обратилась к Вашингтону с требованием вывести из зоны СВО на Украине военных и технику США и НАТО, а также свернуть "враждебную антироссийскую активность".
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.