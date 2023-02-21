По мнению президента Сербии Александра Вучича, российский лидер Владимира Путин в своём послании Федеральному собранию обозначил позицию РФ по Украине как максимально "жёсткую".
В связи с этим сербский лидер считает, что боевые действия в рамках спецоперации на Украине будут продолжаться, а положение Сербии при этом осложнится "во всех смыслах".
"На основании того, что я мог видеть по заявлениям Путина, ясно, что он очень жестко продолжит боевые действия на Украине, что, как и эскалация конфликта, дополнительно затруднит позицию Сербии в политическом, военном и любом другом смысле", — сказал Вучич журналистам.
Сербский президент отметил, что через пару дней на Украине ожидаются значительные перемены на линии соприкосновения, которые, в свою очередь, повлекут за собой большие изменения "в дальнейшем политическом влиянии на Сербию и со стороны Запада".
Ранее Вучич уже прогнозировал перерастание украинского конфликта в Третью мировую войну, подчёркивая, что Запад всё больше давит на Сербию из-за того, что она не желает присоединиться к антироссийским санкциям.
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