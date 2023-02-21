Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что никакой угрозы для России со стороны Запада нет и никто на неё нападать не собирается. Его слова приводит агентство Франс Пресс.
"Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то ещё представляет военную угрозу для России", — сказал Салливан журналистам.
Ранее сегодня во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что после отказа США и НАТО обсуждать договоры о гарантиях безопасности в декабре 2021 года Россия находилась перед лицом нарастающей угрозы.
Кроме того, Путин обвинил Запад в причастности к попыткам киевского режима нанести удар по базам российской стратегической авиации.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.