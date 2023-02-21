Politico: глава ЦРУ Бёрнс предупреждал Зеленского о возможном сокращении помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский в январе был предупреждён директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом о том, что размеры американской помощи Киеву могут сократиться. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.

Источники газеты также подтвердили информацию о том, что глава ЦРУ просил Зеленского как можно быстрее продвинуться на поле боя из-за возможного снижения масштабов военной помощи.

Ранее издание уже писало об опасениях американских экспертов, что российские военные нанесут украинской армии поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся.