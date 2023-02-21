Президент Украины Владимир Зеленский в январе был предупреждён директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом о том, что размеры американской помощи Киеву могут сократиться. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.
Источники газеты также подтвердили информацию о том, что глава ЦРУ просил Зеленского как можно быстрее продвинуться на поле боя из-за возможного снижения масштабов военной помощи.
Ранее издание уже писало об опасениях американских экспертов, что российские военные нанесут украинской армии поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.