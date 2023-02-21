Путин заявил, что Запад хочет покончить с Россией раз и навсегда

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Основная цель Запада — нанести Москве стратегическое поражение. Западные страны намерены покончить с Россией раз и навсегда. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"Мы будем реагировать соответствующим образом, ведь речь идёт о существовании нашей страны", — указал он.

Победить Россию на поле боя невозможно, подчеркнул президент.