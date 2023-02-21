Основная цель Запада — нанести Москве стратегическое поражение. Западные страны намерены покончить с Россией раз и навсегда. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"Мы будем реагировать соответствующим образом, ведь речь идёт о существовании нашей страны", — указал он.
Победить Россию на поле боя невозможно, подчеркнул президент.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.