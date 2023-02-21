Президент Путин: Запад выпустил джинна из бутылки, погрузив целые регионы в хаос

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США и Запад развязали конфликт на Украине, выпустив джинна из бутылки и погрузив целые регионы в хаос. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По его словам, от западных операций по всему миру погибли 900 тысяч человек, ещё 38 миллионов граждан стали беженцами. Как пояснил глава государства, США и их союзники хотят стереть это из памяти. Президент подчеркнул: на Западе никто не считается с жертвами, ведь на кону стоят триллионы долларов.

"Это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", — сказал Путин.