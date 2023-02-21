Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь негативно оценил рабочую поездку главы США Джо Байдена на Украину.
"Все стороны должны создавать условия для примирения", — подчеркнул политик во время брифинга.
Вместе с этим чиновник призвал крупные страны вести себя ответственнее и выступать за переговоры. Также Ван Вэньбинь указал на важность завершения кризиса дипломатическим путём.
Нельзя "подливать масло в огонь" и использовать конфликт на Украине в корыстных целях, добавил представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо после визита Байдена в Киев обвинил США в намерении развязать мировую войну.
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