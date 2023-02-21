Представитель МИД Китая после визита Байдена в Киев призвал США перестать "подливать масло в огонь"

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь негативно оценил рабочую поездку главы США Джо Байдена на Украину.

"Все стороны должны создавать условия для примирения", — подчеркнул политик во время брифинга.

Вместе с этим чиновник призвал крупные страны вести себя ответственнее и выступать за переговоры. Также Ван Вэньбинь указал на важность завершения кризиса дипломатическим путём.

Нельзя "подливать масло в огонь" и использовать конфликт на Украине в корыстных целях, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо после визита Байдена в Киев обвинил США в намерении развязать мировую войну.