РИА Новости: представители Запада сообщили, каким видят Россию спустя год спецоперации ВС РФ на Украине

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США и Евросоюз до конца не определились, что они ожидают увидеть после окончания конфликта на Украине. Отдельные представители Запада настроены агрессивно и считают, что у России нет будущего. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

В интервью изданию The Washington Post глава украинского ГУР Кирилл Буданов сделал заявление, что ВСУ захватят Крым к лету. Он предупредил, что Россию разделят на несколько частей, и она перейдёт под внешнее управление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ исчезнет, после чего можно будет считать, что Киев одержал "настоящую победу". Также он предупредил о намерениях лишить Москву ядерного оружия.

Европейские политики имеют воинственный настрой. Особенно отличается Польша. Замглавы МИД страны Павел Яблонский считает, что худший вариант окончания конфликта — сохранение позиций РФ в мире. Президент Анджей Дуда заявил о необходимости спустить перед Россией "железный занавес до самых небес".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует позицию ЕС в конфликте на Украине. Однако расхождения Запада по вопросам к России могут усилиться.

"Тем не менее европейцы обеспокоены и, наращивая поставки вооружений, всё же думают, как предотвратить разрастание конфликта", — отметил Катков.