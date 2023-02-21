Глава МИД Литвы пожаловался, что на Западе не определились с конечной целью на Украине

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Руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на Западе нет единой позиции о целях политики в отношении Украины.

Как подчеркнул министр, чиновники обсуждают только переговоры. Из-за этого жители Прибалтики нервничают, добавил глава внешнеполитического ведомства.

"Почему мы никогда не обсуждали конечную цель?" — задался вопросом Ландсбергис, слова которого приводит Politico.

Из-за её отсутствия лидеры, которые не готовы полностью поддерживать Киев, способны маневрировать, отметил чиновник. Также он указал на нерегулярность помощи ВСУ со стороны Запада.

Ранее журналисты Die Welt* сообщили, что Берлин преувеличивает объёмы и серьёзность своей поддержки Украины.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.