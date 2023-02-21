Накануне, 20 февраля, президент США Джо Байден внезапно посетил Киев. По мнению обозревателя Марка Сантора, своим приездом в столицу Украины глава Белого дома бросил вызов президенту России Владимиру Путину. Более того, Байден заявил, что российская спецоперация якобы "терпит неудачу".
"Спецоперация, объявленная Путиным терпит неудачу", — цитирует слова американского лидера The New York Times.
Сантора полагает, что Киев получил некий "стимул" от Вашингтона на фоне сложной ситуации на фронте и постоянных перебоев с электроэнергией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.