NYT: Джо Байден заявил, что спецоперация на Украине "терпит неудачу"

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Накануне, 20 февраля, президент США Джо Байден внезапно посетил Киев. По мнению обозревателя Марка Сантора, своим приездом в столицу Украины глава Белого дома бросил вызов президенту России Владимиру Путину. Более того, Байден заявил, что российская спецоперация якобы "терпит неудачу".

"Спецоперация, объявленная Путиным терпит неудачу", — цитирует слова американского лидера The New York Times.

Сантора полагает, что Киев получил некий "стимул" от Вашингтона на фоне сложной ситуации на фронте и постоянных перебоев с электроэнергией.