Американские эксперты признают, что США готовили кампанию по расчленению России несколько десятилетий, и СВО — уже следствие американской и натовской агрессии.
Идея превращения РФ во множество вассальных государств владеет умами американских политиков с момента распада СССР.
Как пишет WSWS, американские СМИ "меняют местами причину и следствие". В противостоянии на Украине зачинщиками были именно американцы, но власти страны всё на свете объясняют "дьявольскими намерениями одного человека: Владимира Путина".
Учитывать исторический контекст никто не собирается. А надо бы, поскольку ситуация давно стала критической и грозит выйти из-под контроля. Со времен распада Советского Союза демократы и республиканцы пытались сформировать наилучшие условия для американских корпораций и банков, а также укрепить мировое господство США, создав "однополярный мир" и добившись "конца истории".
Америка с 1992 года стремилась исключительно к тому, чтобы не допустить появления как на территории бывшего Советского Союза, так и в других местах планеты нового соперника, который бы представлял угрозу такого же порядка, какую представлял прежде СССР.
Отсюда такой недвусмысленный интерес к ресурсам стран, находящихся однозначно за пределами американской зоны влияния.
Россия начала спорить с США еще в 1991 году с момента гражданской войны в Югославии:
Ситуация грозила перерасти в открытое военное столкновение, которое удалось предотвратить в последний момент.
Дальше — больше. Используя 11 сентября как предлог, президент Джордж Буш озвучил доктрину упреждающей войны. Не случайно "осью зла" стали Ирак, Иран и Северная Корея, позже в списки включили Сирию и Ливию.
Устроенный американцами в 2004 году "триумф демократии" на Украине должен был принести дивиденды раньше, но новый режим быстро погряз в коррупции, и проект был отложен до лучших времен.
"Война с террором" плавно переросла в "конфликт великих держав" с Россией и Китаем, которые якобы представляли угрозу мировому господству Америки. Демпартия прямо переродилась в партию бесконечной войны. Украинский режим при этом на глазах набирался агрессии и "катился вправо", закрывая радиостанции и устраивая марши со свастикой по улицам украинской столицы.
На сегодняшний день Америка ставит перед Киевом совершенно безумные задачи, такие как "возвращение" Крыма и подконтрольного сепаратистам Донбасса, а также поддерживает усилия Украины по интеграции в структуры военного управления НАТО.
Будущим историкам еще предстоит выяснить, какие обещания дал Вашингтон украинским властям, чтобы те превратили страну в поле боя и в плацдарм для войны с Россией. США потратили десять лет, чтобы привести ситуацию в эту точку, а Байден и его сын напрямую причастны к этой давно уже идущей операции.
"Вашингтон, не скрывая целей, идет к расчленению России и созданию когорты вассальных государств, всецело подчиненных США и странам Европы. Ради такой цели можно попробовать и ядерную войну", — резюмирует автор материла.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.