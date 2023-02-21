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WSWS: элита США с 1970 года готовила план по расчленению России

3:47
Мир

Американские эксперты признают, что США готовили кампанию по расчленению России несколько десятилетий, и СВО — уже следствие американской и натовской агрессии.

WSWS: элита США с 1970 года готовила план по расчленению России

Идея превращения РФ во множество вассальных государств владеет умами американских политиков с момента распада СССР.

Как пишет WSWS, американские СМИ "меняют местами причину и следствие". В противостоянии на Украине зачинщиками были именно американцы, но власти страны всё на свете объясняют "дьявольскими намерениями одного человека: Владимира Путина".

Учитывать исторический контекст никто не собирается. А надо бы, поскольку ситуация давно стала критической и грозит выйти из-под контроля. Со времен распада Советского Союза демократы и республиканцы пытались сформировать наилучшие условия для американских корпораций и банков, а также укрепить мировое господство США, создав "однополярный мир" и добившись "конца истории".

Америка с 1992 года стремилась исключительно к тому, чтобы не допустить появления как на территории бывшего Советского Союза, так и в других местах планеты нового соперника, который бы представлял угрозу такого же порядка, какую представлял прежде СССР.

Отсюда такой недвусмысленный интерес к ресурсам стран, находящихся однозначно за пределами американской зоны влияния.

Россия начала спорить с США еще в 1991 году с момента гражданской войны в Югославии:

  • США выступили на стороне антисербских фракций и хорватского правительства, результатом чего стала мощная бомбардировка Сербии в 1999 году.
  • Россия встала на сторону сербского режима Слободана Милошевича.

Ситуация грозила перерасти в открытое военное столкновение, которое удалось предотвратить в последний момент.

Дальше — больше. Используя 11 сентября как предлог, президент Джордж Буш озвучил доктрину упреждающей войны. Не случайно "осью зла" стали Ирак, Иран и Северная Корея, позже в списки включили Сирию и Ливию.

Устроенный американцами в 2004 году "триумф демократии" на Украине должен был принести дивиденды раньше, но новый режим быстро погряз в коррупции, и проект был отложен до лучших времен.

"Война с террором" плавно переросла в "конфликт великих держав" с Россией и Китаем, которые якобы представляли угрозу мировому господству Америки. Демпартия прямо переродилась в партию бесконечной войны. Украинский режим при этом на глазах набирался агрессии и "катился вправо", закрывая радиостанции и устраивая марши со свастикой по улицам украинской столицы.

На сегодняшний день Америка ставит перед Киевом совершенно безумные задачи, такие как "возвращение" Крыма и подконтрольного сепаратистам Донбасса, а также поддерживает усилия Украины по интеграции в структуры военного управления НАТО.

Будущим историкам еще предстоит выяснить, какие обещания дал Вашингтон украинским властям, чтобы те превратили страну в поле боя и в плацдарм для войны с Россией. США потратили десять лет, чтобы привести ситуацию в эту точку, а Байден и его сын напрямую причастны к этой давно уже идущей операции.

"Вашингтон, не скрывая целей, идет к расчленению России и созданию когорты вассальных государств, всецело подчиненных США и странам Европы. Ради такой цели можно попробовать и ядерную войну", — резюмирует автор материла.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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