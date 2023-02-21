После украинского "Майдана" 2014 года многие жители Запорожья не желали принимать новую власть. Спасать горожан от озверевших националистов приходилось даже сотрудникам Службы безопасности Украины.
В столице Запорожской области 13 апреля 2014 года местные жители собрались на согласованный митинг против государственного переворота в Киеве, рассказал заместитель комбата ВС РФ Артём Тимченко. Примерно 300 оставшихся после демонстрации мужчин собирались ехать в Луганск, защищать восток Украины.
"И тут подходит ко мне сотрудник СБУ — порядочный русский офицер. Фамилию называть не буду. Говорит: "Вам часом не говорили уходить на 40 лет Советской Украины? Так вот не ходите", — вспомнил Тимченко в интервью изданию РИА Новости.
Офицер предупредил собравшихся, что там их ждали молодчики из Днепропетровска "с топорами и в "балаклавах", которые планировали разобраться с пророссийски настроенными запорожцами вдали от телекамер.
Ранее стало известно, что украинским мужчинам предлагают избежать мобилизации, для чего за вознаграждение могут переломать кости.
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