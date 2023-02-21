Япония намерена последовать примеру США: Кисида собирается в Киев

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ближайшем будущем может отправиться на Украину, чтобы встретиться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, сообщил генсекретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Такое заявление прозвучало на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев. Как подчеркнул Мацуно, глава Японии единственный из G7, кто не был на Украине.

"Этот вопрос рассматривается с учётом различных обстоятельств, но на текущий момент ничего не решено", — сообщил генсек.

Ранее Джо Байден посетил Киев и провёл встречу с Зеленским. Как сообщили украинские власти, речь шла о поддержке Украины и поставках вооружения.