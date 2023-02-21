Китай выдвинул шесть принципов для глобальной безопасности и стабильности мира

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Китай представил документ-инициативу, который содержит шесть принципов глобальной безопасности. Пекин подчеркнул, что они необходимы для стабилизации мира.

Так, согласно документу, принципы включают в себя следующее:

поддержка совместной и устойчивой безопасности,

уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран,

соблюдение принципов и уставов ООН,

Человечество - неделимое сообщество безопасности,

приверженность к мирному урегулированию конфликтов,

борьба с терроризмом, потеплением и другими глобальными проблемами.

Как подчеркнули в Китае, человечество вновь находится "на перепутье" и в исторической вехе. По мнению Пекина, необходимо неукоснительно соблюдать принципы безопасности, чтобы избежать глобальных последствий.