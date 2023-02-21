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Китай выдвинул шесть принципов для глобальной безопасности и стабильности мира

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Мир

Китай представил документ-инициативу, который содержит шесть принципов глобальной безопасности. Пекин подчеркнул, что они необходимы для стабилизации мира.

Китай выдвинул шесть принципов для глобальной безопасности и стабильности мира

Так, согласно документу, принципы включают в себя следующее: 

  • поддержка совместной и устойчивой безопасности,
  • уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран,
  • соблюдение принципов и уставов ООН,
  • Человечество - неделимое сообщество безопасности,
  • приверженность к мирному урегулированию конфликтов,
  • борьба с терроризмом, потеплением и другими глобальными проблемами.

Как подчеркнули в Китае, человечество вновь находится "на перепутье" и в исторической вехе. По мнению Пекина, необходимо неукоснительно соблюдать принципы безопасности, чтобы избежать глобальных последствий.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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