Китай представил документ-инициативу, который содержит шесть принципов глобальной безопасности. Пекин подчеркнул, что они необходимы для стабилизации мира.
Так, согласно документу, принципы включают в себя следующее:
Как подчеркнули в Китае, человечество вновь находится "на перепутье" и в исторической вехе. По мнению Пекина, необходимо неукоснительно соблюдать принципы безопасности, чтобы избежать глобальных последствий.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.