Мирошник сравнил визит Байдена в Киев с возвращением на место преступления

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Дипломат Родион Мирошник назвал визит американского президента Джо Байдена в Киев возвращением на место преступления, которое было совершено США в 2014 году.

По его словам, Байден посетил украинскую столицу в День памяти "небесной сотни", когда граждане вспоминают жертв столкновений на Майдане. Он считает, что те события были организованы американским руководством.

"По факту Байден спустя девять лет приехал на место своего преступления", — отметил Мирошник в беседе с ТАСС.

Как пояснил дипломат, в должности вице-президента США Байден знал о напряжённой обстановке в Киеве и ежедневно контактировал с бывшим главой Украины Виктором Януковичем. Он убеждён в том, что американский лидер владел информацией о готовящемся расстреле в центре города.

Накануне Байден возложил цветы тем, кого сам разрешил убить, заключил Мирошник.